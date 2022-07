Incêndio atinge comunidade 'Morro do Piolho', em SP

Apoie o 247

247 - Um incêndio atingiu neste sábado (9) a comunidade 'Morro do Piolho', que fica na Rua Cristovão Pereira, no bairro do Campo Belo, Zona Sul da cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que cerca de 11 viaturas foram deslocadas para o local. A favela fica às margens da Avenida Jornalista Roberto Marinho, próxima do Aeroporto de Congonhas.

Em 2012, mais de mil moradores perderam suas casas na favela por causa de um incêndio e a prefeitura prometeu novas casas para as pessoas da comunidade. Elas continuam sem os apartamentos, de acordo com o portal G1.

Um total de 300 apartamentos começou a ser construído ao lado da comunidade, na Rua Estevão Baião, mas foi ocupado por outras pessoas, que não moram no Morro do Piolho.

