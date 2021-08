Incêndio atinge galpão na Grande SP. Prefeitura suspende aulas em escolas e retira idosos de asilo

247 - Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (26) um galpão no Jardim Califórnia, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. Por conta da fumaça tóxica, a prefeitura suspendeu as aulas em dez escolas. Idosos de um asilo do bairro foram levados para uma igreja. As informações foram publicadas em reportagem do portal G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 11h no imóvel de uma indústria química, que atua com reciclagem de plástico, e avançou para a fábrica de uma outra empresa. Carros que estavam estacionados na via foram atingidos. O fornecimento de energia também foi interrompido.

Ao todo, 50 bombeiros em 16 viaturas atuaram para conter as chamas. A corporação controlou o fogo por volta das 14h20. Ninguém ficou ferido.

PUBLICIDADE

Por conta do vazamento de etanol, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada e uma equipe foi enviada ao local.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE