Incêndio atinge Hospital Beneficência Portuguesa em Ribeirão Preto (SP)

247 - Um incêndio atingiu o Hospital Beneficência Portuguesa, no Centro de Ribeirão Preto (SP), na manhã desta quarta-feira (30).

De acordo com informações do hospital, por meio de nota, o incêndio foi iniciado por um curto-circuito na régua de gás que fica sobre as camas dos pacientes.

O fogo teve início na ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para Covid-19. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Como o incêndio foi na ala de Covid-19, bombeiros e policiais que atenderam a ocorrência precisaram passar por um processo de desinfecção com um produto químico assim que saíram da unidade, segundo reportagem do G1 .

