Incêndio atinge hospital em São Gonçalo e deixa uma pessoa morta

Sputnik Brasil - Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (24) o Hospital e Clínica São Gonçalo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo os bombeiros, o incêndio atingiu a CTI da unidade, que fica no quinto andar, e causou pelo menos a morte de uma pessoa, além de deixar feridos.

As vítimas estão sendo levadas para outras CTIs do próprio hospital. Por volta das 14h55, o fogo estava controlado, disseram os bombeiros. Imagens de redes sociais mostram pacientes sendo retirados às pressas do hospital. Testemunhas falaram que antes do incêndio foi ouvida uma explosão.

“Bombeiros do quartel de São Gonçalo (20º GBM) foram acionados, na tarde desta quinta-feira, para um incêndio no Hospital e Clínica São Gonçalo, na rua Coronel Moreira Cesar, nº 138, em São Gonçalo. Militares dos quartéis de Colubandê, Niterói, Central, da Diretoria de Socorro de Emergência e do Centro de Manutenção e Suprimento da corporação apoiam os trabalhos”, informaram os Bombeiros, conforme publicou o site Metropoles.

