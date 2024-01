Incêndio atinge Hospital São Luiz, na Zona Oeste de São Paulo

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não há registros de vítimas edit

247 - Um incêndio atingiu o centro cirúrgico do Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (11), informa a CNN Brasil. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo, que teria sido causado por um equipamento elétrico no segundo andar do hospital, foi controlado, e não há registros de vítimas.

O incidente ocorreu por volta das 8h30, levando à mobilização de quatro viaturas dos bombeiros para o local, situado na rua Engenheiro Oscar Americano. Os trabalhos no local ainda estão na fase de rescaldo, com os bombeiros concentrados em eliminar os últimos resquícios de fogo.

A Rede d’Or, que administra o Hospital São Luiz, confirmou a ocorrência e informou que está apurando as causas específicas do incêndio.

