Incêndio consome subestação da Enel em São Gonçalo e deixa grande área sem energia

247 - Na madrugada desta quarta-feira (31), um incêndio de grandes proporções atingiu uma subestação da Enel Distribuição Rio em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, provocando a interrupção do fornecimento de energia elétrica para milhares de moradores e gerando imagens de chamas intensas que circularam nas redes sociais — conforme noticiado originalmente pela Folha de S.Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h da manhã para conter as chamas, que se espalharam pela instalação elétrica. Moradores registraram o momento em que o fogo se alastrava pela subestação, evidenciando a intensidade do incidente e causando preocupação entre os moradores da região.

A Enel Distribuição Rio informou em nota que um desarme na subestação de Alcântara foi a causa principal que resultou na falta de energia para diversas áreas não apenas em São Gonçalo, mas também em Niterói, Maricá, Itaboraí, Duque de Caxias e Magé. Segundo a concessionária, desde o início da ocorrência foram realizadas manobras remotas na rede elétrica para diminuir o número de clientes afetados, enquanto equipes técnicas inspecionavam o local para identificar a falha.

Durante a madrugada, a distribuidora conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para aproximadamente 94% dos imóveis afetados, mas ainda mantinha equipes trabalhando para concluir a normalização do serviço em diferentes bairros de São Gonçalo. O incêndio ocorreu em meio a uma forte chuva que atingiu a capital fluminense e parte da região metropolitana durante a noite anterior, com relatos de pontos de alagamento em áreas como os bairros Maracanã e São Cristóvão no Rio de Janeiro.

Além do impacto direto no fornecimento de energia, moradores relataram transtornos em decorrência da falta de luz, que pode afetar desde serviços essenciais até o funcionamento de equipamentos domésticos. Nos últimos dias, antes do incêndio, diversos consumidores em São Gonçalo vinham reclamando de quedas constantes de energia e oscilações na rede elétrica, atribuindo esses problemas à má qualidade do serviço prestado pela concessionária.