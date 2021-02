Incêndio de grandes proporções atinge zona sul de SP

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno, um imóvel e um caminhão nessa quinta-feira (18) na zona sul da cidade de São Paulo. Um trecho da Avenida Joaquim Nabuco continuava interditado na manhã desta sexta-feira (19). O fogo começou após uma retroescavadeira atingir a tubulação da Comgás. Houve explosões.

Moradores e comerciantes da região receberam o fornecimento de energia por um gerador e a Avenida Santo Amaro foi liberada. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Onze viaturas do Corpo de Bombeiros e uma equipe da Comgás foram enviadas ao local.

De acordo com a Enel, o vazamento aconteceu por causa da obra de uma empresa e atingiu a rede elétrica da distribuidora.

"Por meio de manobras, a Enel isolou o equipamento danificado e reduziu o número de clientes impactados. Uma equipe da distribuidora continua no local para finalizar os reparos na rede e substituir poste e transformador, com previsão de conclusão dos serviços ao longo desta madrugada", diz a nota da empresa.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que "6 edificações foram vistoriadas, nenhuma teve a estrutura comprometida. Não houve interdição de imóveis no local".

A Comgás afirmou que a "equipe técnica da companhia chegou ao local, adotou todas as medidas de segurança e eliminou o vazamento às 13h30". "Houve um dano na rede durante obra que estava sendo realizada no local, sem relação com as operações da Comgás".

