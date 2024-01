Incêndio destrói galpão no município de Embu das Artes (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um incêndio atingiu um galpão na noite desta segunda-feira (8), no bairro Jardim dos Oliveiras, no município de Embu das Artes, Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi registrado na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, e 12 viaturas foram encaminhadas para o atendimento.



Vizinhos da área deixaram suas casas por causa de explosões e da fumaça. A Defesa Civil do estado informou que monitora a situação.

Veja: Incêndio em galpão (antiga Aba Motors) na Av Hélio Ossamu Daikuara, 100 - Oliveiras/Embu das Artes.



12 viaturas foram destinadas para o atendimento. Até o momento, sem vítimas.



Vídeo: Reprodução. pic.twitter.com/BRAkXVqIkB January 8, 2024

Vídeo mostra explosão em galpão que pegou fogo em Embu das Artes. Moradores que acompanhavam o incêndio foram surpreendidos e saíram correndo no momento. Segundo Defesa Civil da cidade o incêndio está controlado e não houve registro de vítimas pic.twitter.com/vhcSPT6Rnr January 9, 2024

