Incêndio em penitenciária de Marília deixa 7 mortos e 13 feridos após detento iniciar fogo

247 - Um incêndio na Penitenciária de Marília, no interior de São Paulo, deixou sete detentos mortos e ao menos 13 feridos na tarde desta terça-feira (25). As informações são do G1.

De acordo com a SAP, o fogo começou no setor de inclusão da unidade prisional depois que um detento ateou fogo aos próprios pertences. A fumaça provocada pelas chamas se espalhou rapidamente, levando à intoxicação não apenas de internos, mas também de agentes penitenciários que precisaram de atendimento médico.

Atendimentos e estados de saúde

A Prefeitura de Marília informou que, ao todo, foram necessários 20 atendimentos. Cinco detentos morreram no local e outros dois faleceram após serem levados ao Hospital das Clínicas (HC). O HC recebeu quatro pacientes, dois deles em estado grave. Na Santa Casa, três detentos foram internados — todos graves e intubados. A UPA Norte registrou cinco atendimentos, sendo quatro casos leves e um moderado, e a UPA Sul recebeu três pacientes, todos com intoxicação leve.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fizeram as transferências dos feridos para as unidades hospitalares. A prefeitura destacou que “todas as portas de urgência e emergência do município atuaram de forma integrada, com equipes reforçadas e prontas para receber os pacientes”.

O Hospital das Clínicas ativou imediatamente seu Plano de Contingência para ampliar a capacidade de atendimento. Em nota, a instituição afirmou que “todas as demandas foram absorvidas com agilidade e sem qualquer interrupção ou prejuízo à assistência prestada aos pacientes”, reforçando que, em respeito à LGPD, não divulgará o estado de saúde dos internos.

Ação das equipes de segurança

Policiais penais iniciaram o combate às chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros e das equipes do SAMU. A operação contou também com apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e da Força Tática, que atuaram na contenção do incidente e no resgate dos detentos.

A SAP afirmou que instaurou um procedimento interno para apurar a responsabilidade pelo incêndio e as circunstâncias que permitiram sua propagação. A pasta também informou que está prestando suporte às famílias das vítimas.

Nota da SAP

Em comunicado oficial, a secretaria declarou:

“A Secretaria da Administração Penitenciária lamenta profundamente o incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (25/11), no setor de inclusão da Penitenciária de Marília, após um interno atear fogo em seus pertences. Os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos Bombeiros e das equipes do SAMU, que prestaram atendimento aos feridos. Ao todo, sete internos vieram a óbito em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital. Outros sete seguem sob cuidados médicos. A SAP instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários”.