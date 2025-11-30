Incêndio interrompe circulação da Linha 10-Turquesa, diz CPTM

247 - A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a circulação dos trens entre as estações Mauá e São Caetano-Prefeito Walter Braido, da Linha 10-Turquesa, entrou em processo de normalização após uma falha de energia afetar o trecho.

Um trem foi desembarcado entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Prefeito Saladino. Agentes da companhia orientaram os passageiros no deslocamento até a estação Prefeito Celso Daniel.

De acordo com informações publicadas pela companhia, os técnicos de manutenção religaram a energia no trecho afetado por volta das 11h. Em nota, a companhia afirmou que irá investigar as causas do incêndio e pediu desculpas aos passageiros.