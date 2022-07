Indicação de Cesar Maia para vice na chapa de Freixo ao governo do Rio é oficializada

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB) informou nesta sexta-feira, 22, em mensagem endereçada a filiados da federação formada entre tucanos e o Cidadania, que a indicação de seu pai, Cesar Maia (PSDB), como vice na chapa de Marcelo Freixo (PSB) para o governo do Rio de Janeiro está oficializada. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Rodrigo Maia diz no texto que, após "longo diálogo" com o presidente regional do Cidadania, Comte Bittencourt, o PSDB decidiu seguir um caminho diferente dos aliados, que apoiam Rodrigo Neves, do PDT.

Diz Maia:

"(...) Os dois partidos não chegaram a um acordo em relação à formalização da chapa que disputará o governo do estado do Rio de Janeiro. O PSDB, partido majoritário nessa federação, encaminha a indicação do vereador e ex-prefeito Cesar Maia como candidato a vice-governador na chapa do deputado federal Marcelo Freixo (PSB). O Cidadania seguirá apoiando o ex-prefeito Rodrigo Neves".

