Influenciador Tiago Toguro é indiciado por homicídio culposo contra motociclista

247 - A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro indiciou na última quinta-feira (4), por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o influeciador digital Tiago Ribeiro de Lima, mais conhecido como Tiago Toguro, de 34 anos. O motivo foi o atropelamento que terminou com a morte do motociclista Jonny Vieira da Silva, de 30 anos, em março, em uma das saídas da Linha Amarela, na Vila do João, bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do município do Rio. Outras duas pessoas foram indiciadas por falso testemunho no caso.

De acordo com o portal G1, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área da Ilha do Governador e Bonsucesso devolveu o inquérito à 21ª DP para que sejam feitas novas apurações. O inquérito foi assinado pelo delegado Cláudio Vieira de Campos, titular da distrital.

O artista seguia para a cidade de São Paulo quando, segundo testemunhas, errou o caminho e tentou voltar de ré, atingindo Silva. Ele afirmou que o motoqueiro "estava em alta velocidade" e que ele teria sido o responsável pela colisão.

Em depoimento, Toguro afirmou que, "por volta da 1h40 trafegava na Linha Amarela, sentido Fundão, após a saída 9, em Bonsucesso, com uma Land Rover Evoque, em baixa velocidade". De acordo com Tiago, "quando olhou para o retrovisor do seu lado pôde perceber uma moto vindo em alta velocidade".

