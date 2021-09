Influenciadora de 38 anos é morta a facadas pelo marido em Valinhos, São Paulo

O marido de Bruna Quirino ainda tentou atacar a filha do casal, de 20 anos, que se trancou no quarto para se defender edit

247 - A influenciadora digital Bruna Quirino, 38, que tinha 25,4 mil seguidores no Instagram, foi morta a facadas pelo marido em um apartamento no bairro Ribeiro, em Valinhos, São Paulo, na noite deste domingo (5).

A Guarda Municipal afirma que o homem ainda tentou atacar a filha do casal e se matou em seguida.

Bruna era influenciadora de moda, beleza e cabelo. Ela também era professora de Zumba em uma academia da cidade.

Quando a Guarda Municipal chegou para atender a ocorrência, por volta de 23h, Bruna e o marido já estavam mortos.

A filha do casal, que tem 20 anos, ouviu a briga dos pais, saiu do quarto e viu a mãe esfaqueada. Quando viu que o pai também a atacaria, a jovem se trancou no quarto.

