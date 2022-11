Inquérito sobre rachadinha de Carlos Bolsonaro caminha para fase final no MP do Rio

Apoie o 247

247 - As investigações sobre o vereador da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Carlos Bolsonaro (Republicanos) estão na fase final dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Está sendo investigado se o parlamentar manteve funcionários-fantasmas em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (17) pela coluna

Maquiavel, em Veja, promotores enviaram ao setor de perícias do MP-RJ as perguntas que devem ser respondidas pela área técnica para mostrar o caminho do dinheiro que era sacado pelos servidores do gabinete do vereador.

A investigação teve início em 2019. No primeiro semestre de 2022, o MP-RJ recebeu os dados informados pelos bancos, que seguiram para a análise da perícia. A expectativa é que o resultado saia até janeiro, quando os promotores poderão decidir sobre eventual apresentação de denúncia contra o parlamentar.

