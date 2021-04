Inscrições abertas: Seminário decifra o 'economês' e desmonta o mito da austeridade fiscal

O seminário é organizado pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, em parceria com a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais (Sindifisco-MG) edit

Os meios de comunicação hegemônicos no Brasil martelam, cotidiana e exaustivamente, a necessidade indiscutível de uma agenda de “austeridade fiscal”. Defendem, em uníssono, uma agenda econômica que, na prática, tem condenado o povo brasileiro a serviços essenciais cada vez mais precários e desidratado instrumentos fundamentais para o bem-estar público, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Previdência Social.

Para fornecer subsídios teóricos a quem deseja entender e enfrentar este debate, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, em parceria com a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais (Sindifisco-MG), realiza, entre os dias 1º e 25 de junho, o Seminário “Decifrando o economês e desmontando o mito da austeridade fiscal - Por que e como é possível revogar o teto de gastos, garantir direitos sociais e promover o desenvolvimento nacional”.

São oito aulas que serão ministradas a distância, via plataforma Zoom, às terças e sextas-feiras, durante o mês de junho, por palestrantes de alto nível e um formato bastante didático. A proposta da atividade é oferecer ferramentas e municiar jornalistas e comunicadores da mídia alternativa, popular e sindical, além de dirigentes, estudantes e demais interessados no tema, para a disputa de ideias na seara econômica e em torno de uma agenda para o desenvolvimento nacional.

As vagas são limitadas e as inscrições custam R$ 50, com direito a certificado de participação ao fim do Seminário. O prazo para a inscrição é 25 de maio e pode ser feita mediante preenchimento de formulário (clique para acessar) e pagamento da adesão clicando no botão a seguir:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.