Instituto Marielle Franco pede cuidado na divulgação do resultado das investigações

Por Denise Assis (247) - O Instituto Marielle Franco emitiu nota no meio da tarde de hoje (23/01) pedindo mais cuidado na divulgação das apurações em torno do assassinato da vereadora. Na manhã de hoje, a sociedade brasileira foi surpreendida com a notícia de que a “delação premiada” do ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado de ser o assassino de Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, teria revelado que o mandante do crime seria o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. A informação foi divulgada pelo portal de notícias: The Intercept. Marielle e o seu motorista foram mortos em 14 de março de 2018, logo depois da intervenção no Rio de Janeiro, comandada pelo general Walter Braga Netto.

A nota cita o impacto da informação sobre as famílias enlutadas e fala da surpresa diante da notícia. Pedem mais cuidado no conteúdo das informações do que é divulgado e dizem que seguem acompanhando as investigações. Um forte indício de que consideram que há muito a ser descoberto. Leia abaixo a nota na íntegra, publicada nas redes sociais, pelo Instituto que leva o nome da vereadora:

“Mais uma vez as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes foram surpreendidas por notícias sobre um suposto acordo de delação premiada com Ronnie Lessa, um dos acusados pela execução do crime, que teria indicado um dos mandantes do brutal assassinato de Marielle e Anderson. Aguardamos que a delação traga avanços, mas destacamos que até agora não houve atualizações oficiais, e a validade depende da homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Continuaremos buscando respostas sobre quem mandou matar Marielle e por quê, lutando por justiça e medidas de reparação, para que este triste caso seja solucionado."

No ano da morte de Marielle e Anderson, em 17 de setembro, dia em que deixou o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), Raquel Dodge apresentou uma denúncia contra Domingos Brazão e solicitou a abertura de um inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar se o conselheiro era o mandante do assassinato. As investigações prosseguem.

