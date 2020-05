Instrutor de tiros é baleado e namorada morre durante briga em São Paulo

247 - O delegado da Polícia Civil de São Paulo e instrutor de tiros Paulo Bilynskyj, 33, foi encontrado baleado nesta quarta-feira (20) em um apartamento em São Bernardo do Campo, São Paulo. Uma mulher, identificada como Priscila Delgado de Barros, 27, foi encontrada morta no local, também com marca de tiro.

A Polícia Civil acredita que uma briga entre o casal possa ter causado o tiroteio. Investigadores suspeitam de feminicídio. A hipótese de que a mulher tentou matar o delegado e que Bilynskyj tentou se defender também não é descartada.

Em vídeo, divulgado pelo UOL, gravado por um colega no hospital, Paulo Bilynskyj diz que a mulher atirou seis vezes contra ele e, depois, se matou.

Colegas de trabalho do delegado contaram que ele está na UTI, mas estabilizado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.