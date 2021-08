Internado, Olavo de Carvalho tem insuficiência cardíaca e renal aguda, além de infecção

Extremista voltou a ser internado no Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), em São Paulo edit

247 - O guru da extrema-direita Olavo de Carvalho, de 74 anos, voltou a ser internado no Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), em São Paulo, neste sábado. Ele apresenta um quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica.

O Incor informou que o quadro clínico é estável e ele está sob cuidados supervisionados do Prof. Dr. José Antonio Franchini Ramires. Não há previsão para alta.

Ele foi Internado no mesmo hospital no dia 8 de julho, após um “mal-estar súbito”, e recebeu alta no dia 18 daquele mês.

O extremista viajou dos EUA rumo ao Brasil para se tratar gratuitamente no país.

