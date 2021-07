Internautas criam 'vaquinha' on-line para ajudar motoboy atacado por porco

A campanha tem como objetivo ajudar o entregador Willian de Souza Rodrigues a cobrir os gastos com aluguel e com o filho de 1 ano. O motociclista foi mordido e teve seu meio de transporte quebrado por um porco em Franca (SP) edit

247 - Internautas criaram uma "vaquinha" on-line para ajudar o entregador Willian de Souza Rodrigues, depois de ser mordido e ter a motocicleta quebrada por um porco, no último domingo (18), na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Pessoas que estavam no local filmaram o ataque. A campanha tem como objetivo ajudar o motociclista a cobrir os gastos com aluguel e com o filho de 1 ano. Rodrigues ficará afastado do trabalho devido aos ferimentos.

"Não tenho condições de consertar a moto porque ela era a minha ferramenta de trabalho. A gente ganha por dia nas entregas. Como estragou muito não só ela, mas meu celular, não tenho condições de pagar. Não tenho condições de custear o conserto da moto. Então está muito difícil", disse. O relato foi publicado pelo portal G1.

De acordo com o site em que a ação está sendo realizada, a meta inicial de arrecadação, de R$ 3 mil, foi superada. Até as 13h desta terça-feira (20), a mobilização somava R$ 3.985, doados por 39 pessoas.

O entregador afirmou que o proprietário do animal estava no local do ataque. Segundo William, o dono do porco garantiu que vai arcar com os gastos médicas e do conserto da moto.

Porco derruba e morde nádegas de motoboy em Franca, São Paulo. Vítima sofreu perfuração de sete centímetros e teve que levar 14 pontos para fechar a ferida pic.twitter.com/W8DdxGDyRj July 19, 2021

