Investigado pelo Ministério Público Eleitoral, Moro considera "provável" disputar uma vaga ao Senado

O ex-juiz Sérgio Moro, condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, disse considerar “provável” que seja candidato ao Senado pelo União Brasil, partido ao qual se filiou em março.

“Estou hoje em São Paulo e estou construindo aqui um espaço. Isso tem que ser construído, evidentemente, dentro do partido. Mas é possível, provável, que eu seja candidato ao Senado por São Paulo, mas isso ainda está em construção”, disse Moro em entrevista à webrádio Insuperável, de acordo com o jornal O Globo. “Posso ser também candidato a uma outra posição”, emendou.

A “outra posição" citada por Moro vem da pressão da cúpula do União Brasil para que ele dispute uma à Câmara dos Deputados pela possibilidade dele ser um “puxador de votos” que beneficiaria outros candidatos da legenda.

A pretensão inicial do ex-juiz era disputar a Presidência da República pelo Podemos. Esta possibilidade, porém, foi fechada quando ele trocou o partido pelo União Brasil. O partido lançou, no início do mês, o deputado federal Luciano Bivar - que também é presidente da legenda - para disputar o pleito presidencial de outubro.

Além da dificuldade para viabilizar sua candidatura, o ex-juiz também é Investigado pelo Ministério Público Eleitoral por suspeita de crime eleitoral na transferência de seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Questionado sobre o assunto, ele disse que “a todo momento surge um fato novo para tentar intimidar uma possível candidatura minha. A bola da vez é meu domicílio eleitoral. É sério que essa é a discussão?”.

