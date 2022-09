Ipec no Rio: Cláudio Castro tem 38% e Marcelo Freixo, 25%

O ex-prefeito de Niteroi Rodrigo Neves (PDT) continou com terceiro lugar, com 7% edit

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (27) e encomendada pela Globo, mostrou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), em primeiro lugar, com 38% das intenções de voto para o governo estadual. Ele tinha 37% na pesquisa anterior, de 20/09.

Na segunda posição ficou Marcelo Freixo (PSB), com 25% (eram 27%). O ex-prefeito de Niteroi Rodrigo Neves (PDT) teve 7% (6% no levantamento anterior).

Cyro Garcia (PSTU) manteve os 3%. Outras três candidaturas continuaram com 2% cada. Luiz Eugênio (PCO) seguiu com 0%.

Brancos, nulos e os que disseram não votar em candidato algum, 11% (mesmo percentual da pesquisa anterior). Os que não souberam responder somaram 9% (9% no levantamento da semana passada).

Na disputa de segundo turno, Cláudio Castro (PL) vence Freixo por 44% a 34%. O placar anterior foi de 45% para o governador contra 35% do seu adversário.

Foram entrevistados 2.000 eleitores entre 24 e 26 de setembro. A margem de erro foi de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-00773/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-09459/2022.

