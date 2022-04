Ipespe: Haddad lidera com 29% e vai a 39% sem França e com apoio de Lula e Alckmin

Apoie o 247

247 - Pesquisa telefônica Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, divulgada nesta segunda-feira (11) mostra que Fernando Haddad (PT) segue na liderança pelo governo de São Paulo em todos os cenários simulados.

No cenário em que todos os pré-candidatos são citados, o petista consegue 29%, contra 19% de Márcio França (PSB), 13% de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 5% de Rodrigo Garcia (PSDB). Os outros candidatos não passaram de 2%.

No cenário sem França, Haddad salta para 35%, contra 18% de Tarcísio e 9% de Rodrigo Garcia. Neste caso, o petista venceria o pleito no primeiro turno, por ter mais votos que seus dois adversários somados.

Quando o nome de Haddad é citado com o apoio do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), a projeção vai a 39%. Tarcísio apoiado por Jair Bolsonaro (PL) vai a 29% e Rodrigo Garcia apoiado pelo ex-governador João Doria (PSDB) passa a 11%.

Veja as projeções de segundo turno:

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas por telefone entre 6 e 9 de abril. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-06962/2022.

