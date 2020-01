Irmão de exonerado na Casa Civil era o candidato a prefeito de Bolsonaro em cidade do interior de SP

Jair Bolsonaro conheceu na escola de artilharia do Exército, no final dos anos 70, Nelson Santini Júnior, pai do assessor exonerado da Casa Civil, José Vicente Santini, irmão do vereador Nelson Santini Neto, do PSD, em Campinas, no interior paulista edit

247 - A relação de Jair Bolsonaro com a família Santini vem de longe. O ocupante do Planalto conheceu na escola de artilharia do Exército, no final dos anos 70, Nelson Santini Júnior, pai do assessor exonerado da Casa Civil, José Vicente Santini, desgastado após fazer "voo particular" com avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Ele é irmão do vereador Nelson Santini Neto, do PSD, em Campinas, no interior paulista.

O parlamentar é o principal aliado de Bolsonaro na cidade do interior paulista para a formação do Aliança Pelo Brasil e era cogitado como candidato do presidente à prefeitura campineira.

Com a exoneração, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é quem perde força no governo. De acordo com fontes do Planalto, a ala militar está mobilizando uma ofensiva contra o ministro.