Irmão de menor filmada em vídeo íntimo com Gabriel Monteiro diz que ela queria terminar a relação, 'mas não conseguia'

Em depoimento à polícia, irmão da jovem diz que a jovem lhe contou que "a relação não lhe fazia bem" e que queria se afastar do parlamentar edit

247 - Apesar da jovem de 15 anos filmada mantendo relações sexuais com o vereador Gabriel Monteiro (PL) ter relatado à polícia que manteve um relacionamento de cerca de 10 meses com o parlamentar, tempo em, segundo ela, sempre foi tratada com “respeito” e “carinho”, o depoimento de um irmão da adolescente disse que a relação tinha momentos de tensão e que ela o teria procurado chorando e afirmando que queria terminar o relacionamento.

De acordo com o jornal O Globo, o episódio teria ocorrido cerca de quatro meses antes das denúncias contra Monteiro se tornarem públicas. No depoimento, o irmão da jovem conta que ela afirmou, aos prantos, que "queria finalizar o relacionamento com o vereador, pois não estava lhe fazendo bem, mas não conseguia". Ainda segundo a reportagem, o parente da adolescente também teria dito que "chegou a enviar mensagem a Gabriel pedindo a ele que se afastasse", mas que, eles "retomaram o relacionamento amoroso" pouco depois.

Ele disse, ainda, que "chegou a enviar mensagem a Gabriel pedindo a ele que se afastasse", mas que, algum tempo depois, os dois "retomaram o relacionamento amoroso".

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que "não há mais dúvida" de que o vereador sabia que a jovem filmada era menor de idade. Em função disso, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) cumpriram mandados de busca e apreensão em 11 endereços ligados a Monteiro, incluindo o gabinete do parlamentar na Câmara de Vereadores .

Também foram cumpridos mandados semelhantes em endereços de dois ex-assessores apontados pelo vereador como autores do furto de um HD no qual estaria armazenado o conteúdo com material explícito que foi vazado.

Após prestar depoimento sobre o caso, Gabriel Monteiro disse que "não existe ilegalidade" na gravação e que não foi o responsável por vazar o conteúdo. O parlamentar também negou todas as outras acusações feitas contra ele.

