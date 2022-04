Isa Penna entra com notícia-crime e pede cassação de Delegado Olim

Apoie o 247

Metrópoles - A deputada estadual Isa Penna (PCdoB-SP) apresentou nesta segunda-feira (25/4) ao Ministério Público notícia-crime contra o deputado Delegado Olim (PP-SP).

A parlamentar também entrou com pedido afastamento preventivo do deputado do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), seguido de um requerimento para cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar.

Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, na última quarta-feira (20/4), o delegado disse que a deputada teve “sorte” de ter sido vítima de assédio na Casa.

