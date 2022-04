Isa Penna vai pedir afastamento de Olim por dizer que ela 'teve sorte' ao ser assediada na Alesp

Deputado estadual Delegado Olim é o relator do pedido de cassação de Arthur do Val,que renunciou ao mandato nesta quarta-feira, no Conselho de Ética da Alesp edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual Delegado Olim (PP-SP)) disse que a também deputada Isa Penna (PCdoB) teve “sorte” ao ser alvo de assédio praticado pelo deputado Fernando Cury (União Brasil). Olim é o relator do pedido de cassação do ex-deputado Arthur do Val, que nesta quarta-feira (20) renunciou ao mandato em função da divulgação de áudios sexistas sobre mulheres ucranianas na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A deputada disse que irá entrar com uma representação no Conselho de Ética da Alesp para pedir o afastamento de Olim do Conselho de Ética da Casa.

A declaração de Olim foi feita durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda, do comediante Rogério Vilela nesta quarta-feira. O deputado falava sobre o caso de Arthur do Val e comparou a situação com o assédio sofrido por Isa Penna em 2020.

Durante a entrevista, Olim minimizou o assédio sexual sofrido pela parlamentar. Ele é um cara do bem” disse Olim. “O cara deu uma apalpada nas tetas da mulher”, rebateu o apresentador. “Isa Penna, que sorte a dela. Ela vai se reeleger por causa disso. Sim, ela só fala nisso”, disparou Olim em seguida. Ele também qualificou o assédio contra a parlamentar como uma "brincadeira".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isa Penna disse que irá pedir o afastamento do Delegado Olim do Conselho de Ética da Alespe e divulgou uma nota em que afirma ser “inaceitável a postura do deputado estadual Delegado Olim. O comportamento lamentável de Olim no podcast, trata com deboche a realidade vivida por milhões de mulheres todos os dias no Brasil, o que ilustra a gravidade da violência de gênero que mancha a política e a democracia brasileiras",

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Arthur do Val, que renunciou ao cargo nesta quarta-feira usou o Twitter para criticar a fala do relator do seu pedido de cassação. “Tá mais do que claro que não fui cassado pelo que falei, mas por quem eu sou”, postou no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relator que pediu minha cassação sobre o caso do deputado que assediou a colega:



- "Foi uma brincadeira que ele fez com ela"



- "Sorte dela que vai ser reeleita por isso"



Tá mais do que claro que não fui cassado pelo que falei, mas por quem eu sou! — Arthur do Val - Mamaefalei (@arthurmoledoval) April 21, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE