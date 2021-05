Ivan Valente apresenta pedido de CPI do Bolsolão

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) solicitou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar o "tratoraço", também chamado de "bolsolão", um esquema do governo Jair Bolsonaro, que fez um orçamento de R$ 3 bilhões para a compra de apoio parlamentar. A cifra bilionária foi direcionada a emendas parlamentares e parte dinheiro seria destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% maiores que os valores de referência.

"Trata-se de situação extremamente grave e que precisa ser imediatamente esclarecida, razão pela qual apresentamos este requerimento para que seja investigada a criação de um orçamento paralelo por parte do Governo Federal para a compra de votos no Congresso Nacional durante os anos de 2020 e 2021", disse Valente no requerimento da CPI. O teor do documento foi publicado pela Carta Capital.

De acordo com o parlamentar, o governo "afronta gravemente" as normas orçamentárias, "desviando-se de sua finalidade e convertendo-se em um verdadeiro balcão de negócios". A prática, disse o parlamentar, "configura verdadeira compra de votos e fere gravemente a autonomia do Poder Legislativo e a separação de poderes assegurada na Constituição".

Os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Alessandro Molon (PSB-RJ) anunciaram que acionarão o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal para investigar o que chamam de "bolsolão".

O governo Bolsonaro também elaborou uma espécie de taxa de fidelidade, para fazer o acompanhamento da atuação de aliados no Congresso.

