Ivan Valente condena censura judicial imposta a Nassif

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) criticou a decisão do Judiciário do Rio, que determinou ao jornal GGN a retirada de todas as reportagens sobre o banco BTG Pactual.

"É inaceitável qualquer tipo de Censura. Banqueiro acobertado pela Justiça, GGN não poder falar do BTG Pactual. Toda solidariedade a Luis Nassif e à equipe do Jornal GGN", escreveu o parlamentar no Twitter.

O GGN publicou reportagens sobre a compra de carteiras de crédito de R$ 2,9 bilhões do Banco do Brasil. Foi a primeira cessão de carteira do Banco do Brasil a uma entidade financeira que não integra o conglomerado.

Também chamou a atenção a falta de transparência sobre os possíveis lucros, ou como o BTG teria a capacidade de recuperar as perdas desse suposto crédito podre.

— Ivan Valente (@IvanValente) August 30, 2020

