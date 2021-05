Jacarezinho: presos relatam terem apanhado de policiais e sido obrigados a carregar cadáveres

247 - Dois homens presos na chacina na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, relataram terem apanhado e sido obrigados pelos policiais civis a carregar ao menos dez corpos pelos becos da favela.

Segundo reportagem do UOL, os relatos foram feitos em audiência de custódia dois dias após a ação que deixou 28 mortos e expõem a brutalidade das forças policiais. Eles apontam para omissão de socorro, coação e desfazimento de cena de crime pelos policiais, segundo avaliação da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ.

Na audiência, Patrick Marcelo da Silva Francisco, um dos alvos da operação, conta sobre as ameaças grotescas dos policiais:

"Ele 'botou' pra descer num beco assim, tinha vários corpos assim no beco e ele falou: 'Cóe, você vai ser obrigado a levar esses corpos aqui'. Eu falei : 'Que isso, vai complicar levar esses corpos'. Já comecei a chorar, e eles: 'Chora não!', querendo pegar minha cara e tacar nas tripa [sic] do moleque que estava pra fora. Falei: 'Não vou levar esse aí não'. Aí ele começou a me bater, falando que eu era obrigado a levar. E eu falei: 'Não vou levar, não vou levar, não vou meter a mão nisso daí, não'. 'Bora, mete a mão logo!'. Aí começou [sic] várias porradas pra gente meter a mão. Mais de dez corpo [sic] ele fez isso comigo".

Vinicius Pereira da Silva, que foi preso em flagrante, reforçou o depoimento de Patrick. "Tive que carregar uns dez corpo [sic] para dentro do caveirão", disse.

A Polícia Civil afirmou em nota que "esta versão dos criminosos presos será apurada no inquérito policial, que tem acompanhamento do Ministério Público".

