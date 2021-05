Jacarezinho: PSB pede ao STF fim do sigilo imposto pela Polícia Civil

A petição também requer o fim do sigilo em todas as operações policiais do Rio de Janeiro e classifica a imposição como "gravemente incompatível com o direito fundamental de acesso à informação" edit

247 - O PSB, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e outras entidades pedem ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o sigilo estabelecido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na chacina do Jacarezinho seja derrubado. A operação policial na comunidade deixou 28 mortos e foi a mais letal da história do estado.

A petição, protocolada nesta sexta-feira (28), também requer o fim do sigilo em todas as operações policiais do Rio de Janeiro e classifica a imposição como "gravemente incompatível com o direito fundamental de acesso à informação".

As entidades argumentam que, considerando a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de agosto do ano passado restringindo operações policiais durante a pandemia da Covid-19, há um dever ainda maior de transparência por parte das autoridades.

O documento também pede que o STF determine que o MPF (Ministério Público Federal) investigue prováveis crimes de desobediência à decisão de agosto.

A ONG Human Rights Watch condenou a imposição do sigilo como "tentativa de ocultação". (Com informações do UOL).

