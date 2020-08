Jacquin paga multa e reabre restaurante: "reconheço que estávamos errados"

247 - O restaurante Président, de propriedade de Erick Jacquin, vai reabrir. Depois de ser lacrado pela prefeitura de São Paulo por não respeitar o horário estipulado para a reabertura, a casa será reaberta e voltará a funcionar normalmente.

A reportagem do portal Uol destaca que “o restaurante estava fechado desde terça-feira (11). A ação, feita pela Subprefeitura de Pinheiros, foi motivada por fotos tiradas por fiscais no primeiro fim de semana em que as casas do setor foram autorizadas a funcionar até as 22 horas. As imagens mostram clientes consumindo no local às 22h39, 39 minutos após o horário previsto.”

A matéria ainda informa que “o cozinheiro assumiu o erro e se explicou: "Reconheço que sábado passado eu e a minha equipe estávamos errados, ultrapassamos o horário pensando apenas em não ser deselegante com os clientes que terminavam suas refeições. Mas eu sempre estive ao lado da lei, então isso não vai se repetir".

