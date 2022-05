Janaina Paschoal ataca Bolsonaro e troca farpas com Carla Zambelli

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), pré-candidata à vaga de São Paulo para o Senado neste ano, atacou Jair Bolsonaro nas redes sociais, acusando-o de interferência na disputa pelo Senado em São Paulo.

“Por que Bolsonaro quer um Senado de pau-mandado?”, questionou a deputada, que já foi aliada do chefe do Executivo e é uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

A publicação nas redes sociais foi uma indireta à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que sonha em concorrer ao Senado. Ela disse que chegou a conversar com Bolsonaro sobre o assunto. “Eu falei para o presidente que em 2026 eu venho com certeza, mas em 2022 a gente precisa ter cuidado para não dividir a direita”, afirmou, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zambelli criticou a postagem de Janaina. “É por essas e outras que me pedem para considerar o Senado”. Ela acrescentou, ainda, que não se considera “pau mandado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Janaina disse que, ao se referir a um “Senado de pau-mandado”, ela quis dizer que Bolsonaro foge da independência e busca priorizar parlamentares que o adulem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continuo pré candidata a deputada federal. Mas é por essas e outras que me pedem para eu considerar o Senado.



Não me considero pau mandado, mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo. https://t.co/XZVBaNdC7I — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 8, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE