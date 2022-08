Janaina Paschoal diz que Bolsonaro tenta destruí-la, mas que deve votar nele

Apoie o 247

ICL

247 - Candidata ao Senado por São Paulo pelo PRTB, Janaina Paschoal afirmou que "não tem dúvida" de que Jair Bolsonaro (PL) está tentando destruí-la e atrapalhar sua candidatura, mas que deve votar nele.

"Bolsonaro está, na verdade, agindo para eu não chegar ao Senado. Ele prefere dar a cadeira para a esquerda do que permitir que uma pessoa que não é aduladora chegue ao Senado. Eu não me dobro. Ele quer aduladores no Senado", afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Questionada se votaria em Bolsonaro, afirmou que "provavelmente" sim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Janaina também afirmou que não vai assinar a carta pela democracia encabeçada pela Faculdade de Direito da USP porque o documento se transformou em um "manifesto pró-Lula", informa o UOL.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.