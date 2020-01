Janaina Paschoal passa pano para escândalo na Secom e diz que “indignação é seletiva”

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou em sua conta no Twitter nesta terça-feira (28) a indignação em torno dos gastos do governo de Jair Bolsonaro em publicidade. "Essa indignação seletiva não é indignação, é interesse! Eu tenho nojo! ", disse ela edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou em sua conta no Twitter nesta terça-feira (28) a indignação em torno dos gastos do governo de Jair Bolsonaro em publicidade. Janaina tornou-se conhecida pelo discurso que fez contra o que ela chamava de "corrupção nos governos do PT".

O chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten, é sócio de uma empresa e, por meio dela, recebe dinheiro de emissoras e de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro.

Mas não é isso que ocorre. A indignação é seletiva. Fica evidente que a revolta ocorre porque uns receberam e outros não. Ou, pior, uns receberam mais e outros receberam menos. Essa indignação seletiva não é indignação, é interesse! Eu tenho nojo! Nojo e ponto de exclamação! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) January 28, 2020