Janaína Paschoal reage a abaixo-assinado de alunos da USP: 'não querem conviver com a divergência'

247 - A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB) afirmou que uma parte dos estudantes "não querem conviver com a divergência". A parlamentar comentou sobre o abaixo-assinado contra o retorno dela à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). "Pessoas que não querem conviver com a divergência me acusando de antidemocrática. São jovens, eles repetem o que falam para eles. O tempo vai mostrar quem é quem", disse a parlamentar em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Janaína afirmou também que a sua volta à sala de aula não foi uma escolha. "O mandato acaba no dia 14 de março. Já informei o Departamento que estou disponível a partir do dia 15. Não é uma questão de escolha. Sou concursada, se não voltar, caracteriza abandono de função. Eu sempre fui advogada e professora. Não nasci Deputada", afirmou.

Professora concursada, Janaina se licenciou da Faculdade de Direito da USP para trabalhar como deputada estadual nos últimos quatros anos. Ela não se elegeu para o Senado nas eleições de 2022.

A deputada fez parecer das "pedaladas fiscais" usado no golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, inocentada naquele ano pelo Ministério Público e por técnicos do Senado.

