Jandira feghali lança pré-candidatura à Câmara ao lado de Marcelo Freixo no Rio

247 - A deputada federal Jandira Feghali lançou nesta sexta-feira (20), sua pré-candidatura à Câmara Federal. Em um evento de comemoração de seu aniversário, a parlamentar oficializou a participação na disputa eleitoral, ao lado do pré-candidato a governador do Rio, Marcelo Freixo.

A atividade contou com a participação de cerca de dois mil apoiadores de Jandira e Freixo, no Armazém da Utopia, na Zona Portuária da Cidade. Para o pré-candidato ao governo do estado, "Jandira é uma das pessoas mais importantes em Brasília e na luta. A coerência, a força, a coragem e a sensibilidade são fundamentais. Jandira não perde a capacidade humana de fazer política e pessoas assim precisam estar em Brasília", destacou Freixo.

A presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, contou o dia em que, em uma reunião, Lula disse que "Jandira é importantíssima na disputa deste ano e no Congresso Nacional, na reconstrução do país".

Ao som de "Jandira guerreira da pátria brasileira", a parlamentar fez um discurso emocionante: “Tudo que eu tenho pra dar é luta, amor e solidariedade. Não acredito em quem não faz política com o coração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é derrotar o fascismo e garantir a democracia, resguardando, assim, uma eleição vitoriosa para o povo." Jandira está em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados.

