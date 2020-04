Jandira Feghali: Moro é um vaidoso egocêntrico sem legado

De acordo com a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Sérgio Moro "já não tinha função ou talento algum para exercer a pasta. Se gabava de farelos, nunca elaborou grandes planos para o Brasil no que tange a Justiça" edit

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) aponta falta de qualificação de Sérgio Moro para continuar no ministério da Justiça e vaidade, após ele chegar ao poder por ter tirado o ex-presidente Lula da eleição de 2018, com uma condenação sem provas. Segundo informações evacuadas na imprensa, Jair Bolsonaro pretende tirar Maurício Valeixo da Polícia Federal, o que teria motivado Moro a decidir pela demissão - ele ainda segue no cargo.

"O Governo com ou sem Moro é um desastre. O tal ministro já não tinha função ou talento algum para exercer a pasta. Se gabava de farelos, nunca elaborou grandes planos para o Brasil no que tange a Justiça. Saindo não fará a menor diferença mesmo. Um vaidoso egocêntrico sem legado", escreveu a parlamentar no Twitter.

