Janones fala em "vereador pedófilo" e é processado por Nikolas Ferreira, que não foi citado: 'consciência pesada?'

“Eu não citei nome e estava me referindo a um cidadão que responde dezenas de denúncias por pedofilia!”, justificou Janones edit

Apoie o 247

ICL

247 - Sem nem ao menos ser citado numa postagem feita por André Janones em que o deputado cita um vereador, sem dizer o nome, ligado a processos e pedofilia, o bolsonarista Nikolas Ferreira decidiu processá-lo por achar que era o personagem em questão.

“Acabo de ser intimado pela justiça.O Nikolas me processou por eu ter dito aqui que tem um vereador pedófilo me difamando.Detalhe: eu não citei nome e estava me referindo a um cidadão que responde dezenas de denúncias por pedofilia”, disse Janones.

Acabo de ser intimado pela justiça.O @nikolas_dm me processou por eu ter dito aqui que tem um vereador pedófilo me difamando.Detalhe: eu não citei nome,e tava me referindo a um cidadão que responde dezenas de denúncias por pedofilia!



O que uma consciência pesada não faz hein? 👀 September 15, 2022

“Ou, pra ser mais poético, é como dizia Cazuza: Nossa consciência é o nosso próprio inferno particular, é ela que nós julga e nos condena”, completou.

Internautas comentaram a postagem de Janones dizendo que a carapuça serviu bem ao vereador.

Tudo indica que o vereador vestiu a carapuça — Marciano Brito (@MarcianoBrito13) September 15, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.