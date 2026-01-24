Janones troca o Avante pela Rede e anuncia pré-candidatura ao governo de Minas

247 - O deputado federal André Janones decidiu deixar o partido Avante e se filiar à Rede Sustentabilidade para disputar o governo de Minas Gerais. A informação foi divulgada com exclusividade pela Revista Fórum, que apurou os detalhes da movimentação política envolvendo o parlamentar mineiro.

O anúncio oficial da pré-candidatura está previsto para a próxima terça-feira (27). Segundo a publicação, o acordo foi fechado após uma reunião realizada na noite de sexta-feira (23) entre Janones e o presidente nacional da Rede, Paulo Lamac.

A entrada de Janones na disputa tende a provocar impactos diretos nas articulações do campo progressista em Minas Gerais. Até agora, setores da esquerda e do centro vinham discutindo a possibilidade de uma candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao Palácio da Liberdade, em uma composição de frente ampla.

Caso tanto Janones quanto Pacheco mantenham seus nomes na disputa até o início oficial do processo eleitoral, o presidente Lula poderá ter dois palanques em Minas Gerais durante a campanha.

De acordo com a apuração da Revista Fórum, o diretório estadual do PT em Minas Gerais não participou das articulações que levaram à definição do nome de André Janones para a disputa pelo governo do estado.

A mudança de partido e a decisão de concorrer ao Executivo mineiro marcam um novo capítulo na trajetória política de Janones, que se tornou nacionalmente conhecido por sua atuação nas redes sociais e pelo alinhamento ao campo progressista nos últimos anos.