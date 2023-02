Jantar em homenagem a Marco Aurélio de Carvalho reúne autoridades e empresários em São Paulo

Evento para homeanagear o coordenador do grupo Prerrogativas foi oferecido pelo advogado Fábio Tofic Simantob edit

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas e integrante do conselho editorial do Brasil 247, foi homenageado na noite de ontem num jantar promovido pelo também advogado Fábio Tofic Simantob, em sua residência, em São Paulo.

O propósito do evento foi reconhecer o trabalho de Marco Aurélio de Carvalho em defesa da democracia e pela volta do estado de direito no Brasil.

Participaram do evento nomes como o ministro Sebastião Reis (STJ), os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffolli (STF), os desembargadores federais Ney Bello, Newton Ramos (TRF-1), Néviton Guedes (corregedor do TRF-1), Simone Shereiber (TRF-2), José Marcos Lunardelli (TRF-3) e Marcelo Vieira (TRF-3), e o desembargador Costa Wagner (TJ-SP).

Os advogados e juristas Roberto Podval, Tofic, Alberto Toron, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Flávia Rahal, Dora Cavalcanti, Sônia Ráo, Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), Joel Thomaz Bastos, Lenio Streck, Manoel Carlos, Pedro Serrano e Heleno Torres também estiveram presentes.

Nomes ligados à economia e ao mercado financeiro também compareceram, como o ministro da Fazenda em exercício, Gabriel Galípolo; o chefe de gabinete do ministro Fernando Haddad, Laio Morais; o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney e os empresários André Esteves (fundador do BTG Pactual) e Márcio Toledo.

Além disso, o jantar contou com políticos influentes em São Paulo, como o secretário de Governo de Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab (PSD); a secretária de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy; os deputados federais Rui Falcão (PT) e Paulo Teixeira (PT) e o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP).

