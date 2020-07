Jean Wyllys após nova Vaza Jato: Moro é um sabujo dos interesses dos EUA

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL) bateu duro no ex-ministro da Justiça Sérgio Moro na manhã desta quarta-feira (1º) após a nova Vaza Jato apontar que uma relação promíscua entre o FBI e a Operação Lava Jato, o que ajudou a destruir a Odebrecht.

“Pra quem disse que iria 'ignorar' Lula, o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro imoral e ignorante segue mostrando que não sabe o que significa ignorar e se mostra um sabujo abjeto dos interesses dos EUA na América Latina. Traíra cafona!", tuitou Wyllys.

A reportagem da Agência Pública em parceria com o Intercept Brasil também apontou que o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, admitiu que a Polícia Federal preferia tratar diretamente com os Estados Unidos um pedido de extradição de um suspeito da operação em vez de seguir as vias legais, sem passar pela Secretaria Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República (PGR) nem pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça, autoridade central responsável.

Dallagnol até chegou a ser alertado pelo procurador Vladimir Aras. "A questão não é de conveniência. É de legalidade, Delta", disse.

