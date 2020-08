João Doria: A comunicação salva vidas

Em artigo na Folha de S.Paulo, o governador de São Paulo, João Doria diz que epidemia de Covid-19 revelou quem espalha o vírus do ódio e das mentiras edit

247 - "Em todos os países do mundo, a pandemia está comprovando que a informação de qualidade, apurada pelos jornalistas profissionais e transmitida pelos veículos de comunicação é decisiva para salvar vidas. A notícia isenta e objetiva tornou-se o mais forte elemento de ligação entre a ciência e a sociedade, transformando comportamentos, serviços e negócios. Governos transparentes e imprensa livre são contraponto ao negacionismo científico e às fake news", escreve o governador de São Paulo, João Doria.

"A imprensa livre demonstra o quanto é relevante e necessária à sociedade, sobretudo numa crise gravíssima de saúde pública. Jornais, revistas, rádios, canais de televisão e portais da internet têm sido decisivos para esclarecer a necessidade do isolamento social. Para explicar a correta forma de fazer a higienização das mãos e de como usar a máscara de maneira eficaz. E também para demonstrar os protocolos de segurança adotados em cada atividade econômica".

[...] "Neste dramático momento em que o governo de São Paulo enfrenta o maior desafio da sua história, acredito que a crise do coronavírus exige informação confiável e transparência na gestão pública. Assim, estabelecemos, desde o início da quarentena, o procedimento de transparência absoluta. E também a realização de entrevistas coletivas diárias para informação de todas as ações do governo. Em 27 de julho, completamos cem coletivas de imprensa realizadas".

[...] "Governos transparentes ficaram fortalecidos na pandemia. Eles são o contraponto ao negacionismo científico e às fake news das redes sociais".

