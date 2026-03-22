João Gordo é flagrado com maconha e haxixe em aeroporto

247 - O vocalista da banda Ratos de Porão, João Gordo, foi flagrado com pequenas quantidades de drogas neste domingo (22) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações divulgadas pela rádio Itatiaia, o cantor foi identificado pelos equipamentos de raio-x da área de embarque quando tentava retornar a São Paulo.

A rádio Itatiaia, veículo que primeiro noticiou o caso, informou que João Gordo havia se apresentado na capital mineira no dia anterior, sábado (21), e seguia para o embarque de volta quando foi abordado pela segurança aeroportuária. Ao ser questionado, o artista confirmou estar portando as substâncias.

A ocorrência envolveu porções de haxixe e maconha somando 1 grama — quantidade enquadrada pela legislação brasileira como porte para uso pessoal, e não tráfico. Por se tratar de posse de pequena quantidade, o caso foi tratado como infração de menor potencial ofensivo. João Gordo assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento que substitui a prisão em flagrante em situações dessa natureza, e foi liberado na sequência.

O Termo Circunstanciado é um instrumento previsto na Lei nº 9.099/1995 e utilizado para registrar infrações de menor potencial ofensivo. Após a assinatura, o indiciado se compromete a comparecer ao juizado especial quando convocado, sem necessidade de detenção.

João Gordo, cujo nome civil é João Henrique Nascimento, é uma das figuras mais reconhecidas do rock e do punk brasileiro, à frente dos Ratos de Porão desde a fundação da banda, em 1981, em São Paulo. O grupo é referência no cenário hardcore nacional e internacional.