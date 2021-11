Jogadora de vôlei Núbia Rebello morre após seu carro bater em um cavalo

A atleta, que tinha 23 anos, chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jogadora de vôlei Núbia Rebello, da equipe feminina de Cravinhos, morreu na madrugada do último domingo, em um acidente de carro quando o veículo que dirigia colidiu com um cavalo na Rodovia Anhanguera, próximo ao Distrito Industrial de Cravinhos. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A atleta, que tinha 23 anos, chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos.









PUBLICIDADE