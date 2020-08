Joice Hasselmann aciona Justiça Eleitoral contra Bruno Covas

A deputada federal do PSL Joice Hasselmann é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Ela acionou a Justiça Eleitoral contra o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), por contrato que supostamente pode favorecer o tucano na disputa eleitoral edit

247 - A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann (PSL), acionou a Justiça Eleitoral contra o atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB). Joice pede para que o tucano justifique um contrato de R$ 10,2 milhões com uma produtora, segundo a Folha de S. Paulo.

A deputada e o PSL questionam o gasto no final de julho dado que a publicidade institucional dos atos praticados por agentes públicos ficará suspensa a partir de 15 de agosto, segundo a legislação eleitoral.

O contrato da prefeitura com a empresa YuYu Produções, que foi revelado pela revista Crusoé, prevê propaganda de eventos do prefeito e a produção de vídeos de "caráter institucional, educativo, informativo de duração variada, função do propósito da comunicação", bem como a realização de “programas destinados à exibição em espaços públicos (por exemplo, em salas de espera em unidades de saúde)”.

Segundo a ação, o contrato pode indicar um abuso de poder econômico para colocar o tucano em vantagem em relação aos concorrentes, financiamento vedado e antecipação dos gastos de campanha por parte de Covas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.