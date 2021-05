Portal Favelas reage sobre matéria contra líder do Jacarezinho em jornal carioca: "insinuações maldosas e cruéis"

Xico Teixeira, Portal das Favelas - Uma das maiores lideranças de favela do Rio de Janeiro está sendo alvo de insinuações maldosas e cruéis de um jornal carioca que publicou matéria tentando manchar seu nome e sua reputação. O compositor, jornalista, ativista social Antonio Carlos Gabriel, o Rumba, é liderança comunitária do Jacarezinho, do Movimento Popular de Favelas, do Portal Favelas e um dos responsáveis pela mobilização do Jacarezinho no ato do dia 08 de maio, e das favelas no dia 13 de maio, em resposta ao massacre ocorrido no Jacarezinho no dia 06 de maio.

É muito estranho que a matéria do jornal O Dia, que não tem assinatura de repórter, tenha surgido exatamente num contexto em que Rumba volta a ter um maior protagonismo no espaço público, tendo participado de inúmeros programas e entrevistas para canais de tv, radio, sites, portais e órgãos de imprensa em geral, nas ultimas 2 semanas, repercutindo no Brasil e no exterior o massacre do Jacarezinho, quando a polícia civil e a PM do Estado do Rio de Janeiro mataram mais de 27 moradores da favela.

O jornal envolve ainda a deputada Dani Monteiro, do PSOL, em cujo gabinete o Rumba trabalha como assessor há anos. De maneira vil, a matéria do jornal faz ligação do Rumba com o tráfico de drogas, revelando que ele é irmão da mulher, conhecida como Sandra, presa recentemente e acusada de participar do tráfico na favela.

Leia a íntegra no Portal das Favelas.

