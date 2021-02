Jornalista é baleado por guarda do GCM no rosto após reclamar de atendimento em pet shop

O jornalista Daniel José de Lima, de 70 anos, foi atingido pelos disparos e levado a um hospital particular próximo ao local do crime pelos funcionários do pet shop em estado grave edit

247 - O jornalista Daniel José de Lima, de 70 anos, foi baleado nesta segunda-feira (1) com um tiro no rosto disparado por um dono de pet shop, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Além de dono do local, ele

Segundo o boletim de ocorrência, os homens começaram a discutir após Daniel reclamar da demora no atendimento do local. O suspeito retirou o disco de gravação das câmeras de segurança do estabelecimento e fugiu após o crime. Ele que também é guarda da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na cidade de Indaiatuba, agora é considerado foragido pela polícia.

Segundo reportagem do portal UOL, a vítima teria deixado os cães dele no local para tomar banho e três horas depois voltou ao local para retirar os animais. No entanto, quando chegou ao espaço constatou que o serviço não havia terminado. Daniel decidiu então reclamar com a recepcionista sobre a demora.

Uma discussão entre ambos teve início e a mulher do suspeito, que também é dona do local, tentou acalmá-lo, mas, segundo o Bom Dia SP da TV Globo, o homem seguiu até o segundo andar do estabelecimento, pegou uma arma e na volta atirou no rosto do jornalista.

A reportagem ainda acrescenta que a vítima atingida pelos disparos foi levada a um hospital particular próximo ao local do crime pelos funcionários do pet shop em estado grave. Segundo o telejornal Fala Brasil, da TV Record, Daniel passou por uma cirurgia ainda ontem.

