José Dirceu recebe alta após cirurgia

O ex-ministro José Dirceu passou por intervenção cirúrgica após ser diagnosticado com um pequeno tumor no rim esquerdo edit

247 - O ex-ministro José Dirceu, de 74 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (9) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de acordo com Guilherme Amado, da Época.

Dirceu foi submetido a cirurgia após ser diagnosticado com um pequeno tumor no rim esquerdo.

Segundo o hospital, uma biópsia do tumor foi feita e a análise preliminar do material indicou alta suspeita de um tumor maligno do rim.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.