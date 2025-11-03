Jovem de 20 anos é morta com tiro na cabeça durante assalto na frente do pai e do namorado em São Paulo

247 - Uma jovem de 20 anos foi morta com um tiro na cabeça durante um assalto na zona leste de São Paulo, na noite de sábado (1º). O crime aconteceu na Rua Pacoeira, no bairro Sapopemba, quando Beatriz Munhoz aguardava, ao lado do pai e do namorado, um suposto comprador de um drone. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), dois homens em uma motocicleta se aproximaram do trio e anunciaram o assalto. O pai da vítima teve o celular roubado, e, em seguida, Beatriz reagiu com spray de pimenta contra os criminosos. Um dos assaltantes efetuou um disparo, atingindo a cabeça da jovem.Beatriz foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como roubo e latrocínio (roubo seguido de morte) no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).

Em uma publicação nas redes sociais, o pai de Beatriz relatou a tragédia e lamentou a perda da filha. “Ela foi morta a tiros em São Paulo. Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era”, escreveu.

Em outro trecho, desabafou: “É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto”.Após o crime, os suspeitos fugiram e deixaram para trás uma bolsa térmica semelhante às usadas por entregadores de aplicativo. Policiais militares realizaram buscas pela região e encontraram uma motocicleta com as mesmas características das usadas no assalto, que foi apreendida para perícia.O crime chocou moradores da região e reacendeu o debate sobre a violência crescente em bairros periféricos da capital paulista. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.