Jovem de 22 anos é baleada na cabeça na Cidade de Deus

247 - A jovem Bianca Regina de Oliveira foi baleada na cabeça na manhã desta segunda-feira, 25, na Cidade de Deus, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do UOL, no momento dos disparos, policiais militares acompanhavam uma ação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) no Centro de Treinamento do Vasco da Gama, localizado próximo à comunidade. A corporação nega que os agentes tenham feito disparos.

Bianca foi socorrida na UPA da Cidade de Deus e depois foi transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto. A Secretaria de Saúde do Estado informou que, de acordo com a primeira avaliação dos médicos da UPA, o estado de saúde da jovem é estável.

Em um vídeo divulgado pelo conselheiro tutelar de Jacarepaguá, Jota Marques, o namorado da vítima, identificado apenas como Júnior, relata como Bianca foi baleada. "A gente estava dormindo nessa hora. Daí começou o tiroteio, e ela levantou para pegar o telefone. Eu disse, amor, deita no chão, deita no chão. Assim que eu falei ela foi baleada. Ela me mostrou aqui, quando fui ver tinha um buraco aqui e saindo sangue. Daí os moradores logo socorreram ela e conseguimos trazer aqui para UPA, graças a Deus, está fora de perigo", diz o rapaz no vídeo.

Eu estive na UPA da Cidade de Deus e conversei com o Junior, companheiro da jovem Bianca, 22 anos, que relata o ocorrido no vídeo: pic.twitter.com/VprLrdnBY6 — 🇧🇷 🌻 JOTA MARQUES (@jotamarquesrj) May 25, 2020

